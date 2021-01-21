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فيروس كورونا: تمديد الإغلاق التام في لبنان حتى ٨ شباط المقبل

دوليات

2021-01-21 | 09:56
فيروس كورونا: تمديد الإغلاق التام في لبنان حتى ٨ شباط المقبل
المصدر:
وكالات
1,475 مشاهدة

أعلن ​المجلس الأعلى للدفاع​ عن "قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية ​الساعة​ 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8 شباط المقبل".

 وأكد المجلس، بعد اجتماعه ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، "الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية". ولفت الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر، بعد الاجتماع، إلى أنه إضافة إلى موضوع كورونا "تم عرض الدراسة التي أعدّتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية، حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والطلب الى الوزارات المختصة إجراء اللازم".

وفي الإطار أوضح مدير "مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي" فراس أبيض أن المعايير هي التي ستقرر ما إذا كان يجب تمديد مدة الإغلاق العام من عدمه، فخبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام "كورونا" التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة، وسيستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء، مشيرا إلى أنّه من الواضح في الوقت الحالي أن الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح.

واعتبر أبيض في تغريدة على "تويتر" أنّه "لا يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع، فارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة".

وسجّل لبنان خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملحوظا بإصابات "كورونا" فتجاوز العدد الإجمالي لها الـ255900 فيما تجاوز عدد الوفيات الـ1950.
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