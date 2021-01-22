روسيا: نعارض مناقشة الوضع في بيلاروس بمجلس الأمن

اعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، معارضة بلاده إجراء مناقشات حول الوضع في بيلاروس.

وقال نيبينزيا في تصريح لوكالة تاس الروسية: "من الواضح تماماً أن موضوع بيلاروس ليس من صلاحيات مجلس الأمن فالوضع هناك لا يشكل أي خطر على الأمن والسلام والمحاولات الرامية لمناقشته هناك مسيسة بشكل صارخ ومدفوعة برغبة البعض لإعادة هذه المسالة من جديد إلى الواجهة".

واضاف نيبينزيا: "زملاؤنا من استونيا أطلقوا هذه المحاولة من خلال طرح القضية للمناقشة وهذه ليست المرة الأولى"، مضيفا: "يمكننا أيضا مناقشة العديد من القضايا والتطورات حول العالم في مجلس الأمن ونظرا لأننا نعلم جيدا صلاحيات المجلس فإننا لا نطرح قضايا فردية للنقاش".