الامن الروسي يعلن احباط عملية إرهابية في بشكيريا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط عملية إرهابية كان يخطط لها في جمهورية بشكيريا الروسية.

وقال الجهاز الروسي في بيان انه "تم إحباط عمل إرهابي في جمهورية بشكيريا، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يعد لشن هجوم مسلح على ضباط الأمن".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ الرجل، وكشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (المحظور في روسيا)، من خارج روسيا".

واعترف المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي، في الإجابة على سؤال رجل الأمن: "في هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحًا وعبوة ناسفة لتفجير الناس"