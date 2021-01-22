رئيس الديوان الرئاسي الايراني: نرفض التفاوض من جديد على الاتفاق النووي

اعلن رئيس الديوان الرئاسي الايراني محمود واعظي، اليوم الجمعة، رفض بلاده التفاوض من جديد على الاتفاق النووي.



وقال واعظي لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا): "نأمل بأن لا يمارس بايدن ذات السياسة التي مارستها الحكومة السابقة"، معتبرا أن "سياسة دونالد ترامب كبدت الولايات المتحدة أضرارا فادحة كما انها حطت من كرامة الولايات المتحدة الى جانب انها اثارت بغض الايرانيين تجاهها".

واضاف أن "ايران غير معنية بالذي يجري في الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بالاتفاق النووي فان الأمر يتوقف على مدى تنفيذ التزاماتهم، فاذا كانوا صادقين في تنفيذ التزاماتهم فان الوضع والظروف ستتغير".

واوضح: "لقد جرى التفاوض على الاتفاق النووي ولن يكون هناك تفاوض جديد بشأنه، والأمر يعود اليهم ان كانوا يريدون العودة للاتفاق النووي أو لا يعودون، وما يهمنا هو الغاء اجراء الحظر ضد الشعب الايراني".