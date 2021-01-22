الامم المتحدة تعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي تبرم منذ أكثر من عقدين.

وقال غوتيريس في رسالة نشرت على موقع الأمم المتحدة ان "المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خال من الأسلحة النووية ودليلا قويا على التأييد العالمي للأخذ بالنهج متعدد الأطراف إزاء نزع السلاح النووي".

وشدد غوتيريس على أن "الأسلحة النووية تشكل أخطارا متزايدة وعلى العالم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها"، مبينا إن "إزالة الأسلحة النووية تبقى أولى أولويات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح".

وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها وكان اخرها هندوراس.

وتنص معاهدة حظر الأسلحة النووية على التزام الدول التي صدقت عليها بألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى.