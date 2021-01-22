الدنمارك توقف جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام

اعلنت وزارة النقل في الدنمارك، اليوم الجمعة، 22 كانون الثاني 2021، أيقاف جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام، بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".



وقال الوزارة في بيان أن "القيود على السفر فرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجرى في دبي قبل المغادرة"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها. ولم تفصح الوزارة عن المزيد.

وألزمت الدنمارك هذا الشهر القادمين إليها من كل دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا، على أن يكون قد تم إجراؤه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لقدومهم.