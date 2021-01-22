كوريا الجنويبة تكسب معركتها القضائية ضد واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية

اعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، 22 كانون الثاني 2021، عن كسبها المعركة القضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن بشأن رسوم جمركية.



وقالت الوزارة في بيان، إن "مقاضاة سيئول واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم تجارية أمريكية مفرطة انتهت بحُكم الهيئة الأممية لفائدة كوريا الجنوبية".



واعتبرت المنظمة في حُكمها في الدعوى الكورية الجنوبية ضد الولايات المتحدة الامريكية أن "8 حالات من الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الكورية تنتهك قواعد المنظمة الدولية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية.