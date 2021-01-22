إحصاءات: الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة تلامس الـ4 آلاف

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد شهدت خلال يوم أمس الخميس زيادة بواقع 188952 إصابة و3955 حالة وفاة، مقابل 178255 إصابة و4229 وفاة في اليوم السابق.وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، 24 مليونا و633805 إصابات، منها 410383 حالة وفاة، ما يتجاوز بفارق كبير حصيلة أي دولة أخرى في العالم.وطرح الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن محاربة تفشي كورونا بين أولويات حكومته، متعهدا باتخاذ إجراءات عاجلة في هذا السبيل.