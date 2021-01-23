الخارجية الامريكية: بدأنا مراجعةً تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية



قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت أنها بدأت مراجعةً تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، وتعمل على اتخاذ القرار بشأنها بأسرع ما يمكن، بحسب قناة الجزيرة

وأضاف المتحدث أن "جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية في اليمن، وعليها تغيير سلوكها".

وشدد المتحدث على أهمية ضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا استمرار واشنطن في العمل مع شركائها على دعم اتفاق سياسي شامل ينهي النزاع ويحل الأزمة الإنسانية في اليمن.