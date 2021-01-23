الصحة الايرانية: اللقاح الإيراني الكوبي سيدخل المرحلة الثالثة من التجربة السريرية قريبا

اكد مساعد وزارة الصحة والتعليم الطبي الايراني في شؤون الابحاث والتكنولوجيا الدكتور فريد نجفي، اليوم السبت، ان اللقاح الإيراني الكوبي سيدخل المرحلة الثالثة من التجربة السريرية قريبا.

وقال نجفي انه "من المحتمل أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الإيراني الكوبي قبل عيد النوروز 1400 ( شهر مارس القادم) وإذا حدث ذلك، فأن هذه المرحلة ستجري بمشاركة حوالي 30 إلى 40 ألف شخص في إيران وكوبا بشكل مشترك"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)

واضاف ان "هذا اللقاح له ثلاث مراحل من التجارب السريرية، تم إجراء المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية لهذا اللقاح في كوبا، ومن المقرر إجراء المرحلة الثالثة بشكل مشترك في إيران وكوبا؛ لذلك، فقد تم التخطيط حاليا للقيام بالمرحلة الثالثة".

وتابع أن "لقاح كوفيد 19 هو لقاح حديث الاستعمال في العالم، وكما ترون فأن الآثار الجانبية حتى للقاح فايزر كانت خطيرة في بعض البلدان، وجميع تراخيصه تصدر كحالة طارئة، وإذا كانت هناك أي آثار جانبية فهي طبيعية تماما".

واشار مساعد وزارة الصحة الى أن "تاريخ إيران في انتاج اللقاحات يعود الى 100 عام ، وهي من أقدم الدول المنتجة للقاحات".