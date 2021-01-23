ترامب: سنفعل شيئا ما لكن لم يحن الوقت لذلك

قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، اننا سنفعل شيئا ما لكن لم يحن الوقت لذلك، في اشارة الى خططه المستقبلية

ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة، نقلت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأميركية عن ترامب قوله: "سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك".

وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

ووصل ترامب إلى فلوريدا الأربعاء، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.