فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 2.1 مليون شخص حول العالم

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، حصلية الوفيات والاصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت الجامعة ان "فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من مليونين و106 آلاف شخص، وتم تسجيل نحو 100 مليون إصابة حول العالم منذ بدء تفشي الوباء".

واضافت ان "الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوز فيها عدد الوفيات حتى الآن 414 ألفا، وسجلت أكثر من 24 مليونا و817 ألف إصابة"، لافتة الى ان "البرازيل تحتل المرتبة الثانية حيث حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 215 ألف شخصا، وتم تسجيل أكثر من 8.7 مليون إصابة حتى الآن".

وتابعت ان "الهند تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، إذ سجلت أكثر من 153 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء 10.6 مليون حالة"، مشيرة الى ان "المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل نحو 150 ألف وفاة، وأكثر من 1.7 مليون إصابة، تليها بريطانيا التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 96 ألف شخص، وسجلت نحو 3.6 مليون إصابة حتى الآن".

واوضحت ان "إيطاليا تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء حيث تم تسجيل نحو 85 ألف وفاة، وأكثر من 2.44 مليون إصابة، تليها فرنسا حيث بلغ فيها عدد الوفيات نحو 73 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات 3 ملايين".

وبينت الجامعة الامريكية انه "في روسيا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 68.5 ألف شخص، وتم تسجيل منذ بداية الجائحة حتى اليوم ثلاثة ملايين و677352 إصابة مؤكدة".

واختتم الصحيفة بالقول: وفي إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، توفي أكثر من 57 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من مليون و360 ألف إصابة حتى الآن".