روحاني: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في ايران الشهر المقبل

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن التطعيم ضد كورونا سيبدأ في البلاد في شهر شباط المقبل.

وقال روحاني في كلمة له بجلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا،: "لقد مر على اكتشاف شيوع كورونا في البلاد ما يقرب من عام، وخلال هذه الفترة أمضى المواطنون اياماً صعبة في ظل التباعد الاجتماعي واغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية، والمطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على هذا المرض المعدي الذي حصد ارواح أكثر من مليوني انسان على مستوى العالم".

وبشأن توفير اللقاح الداخلي أو الأجنبي للفيروس، اشار روحاني الى انجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد"، موضحاً ان "العام الايراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس سيشهد انتاج ثلاثة انواع من اللقاح، وسيكون أحدها جاهزاً أواخر الربيع القادم".

وتابع الرئيس الايراني ان "الحكومة تعمل بجد لتوفير اللقاح من الخارج خلال الاسابيع القادمة، وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال شهر فبراير القادم"، لافتا الى ان "استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري حتى وصول اللقاح المحلي".