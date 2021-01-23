واشنطن تدعم بغداد بـ20 مليون دولار لـ"تأمين المنطقة الدولية"

وقالت السفارة في بيان أن "الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية".وأضاف البيان إن "هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".وقدم العميد جون تايكرت كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية، بحسب السفارة .وتابع البيان ان "هذا التسليم يمثل انجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".