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لأول مرة منذ أكثر من شهرين.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

دوليات

2021-01-23 | 05:30
لأول مرة منذ أكثر من شهرين.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا
290 مشاهدة

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي إنه "تم رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الماضية مقابل 21513 في اليوم السابق ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 11 تشرين الثاني الماضي عندما تم رصد 19815 إصابة، بحسب روسيا اليوم.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين كل أقاليم روسيا الـ 85 وفي مقدمتها سان بطرسبورغ والعاصمة موسكو.
وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة مؤكدة منها 68971 وفاة وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.
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