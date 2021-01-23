موسكو: اللقاح الروسي ناجع ضد جميع سلالات فيروس كورونا

قالت غوليكوفا، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون مواطن روسي في الربع الأول من العام الجاري.وفي السياق ذاته، أوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي أن الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.وأطلقت روسيا بداية الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.