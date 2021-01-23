رصد نحو 500 وفاة جديدة بفيروس كورونا في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13331 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2455185.ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا استقرارا نسبيا حيث سبق أن بلغ يوم 20 يناير 13571 حالة، وفي 21 يناير 14078، وفي 22 يناير 13633.وأضافت الوزارة أنها رصدت 488 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85162 حالة.