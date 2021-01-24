اعتقال زعيم عصابة مخدرات آسيوية كبيرة.. تعرف عليه!

اعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاحد، اعتقال زعيم لعصابة مخدرات آسيوية مدرج على قائمة المطلوبين الهاربين في العالم، وقد تم تشبيهه بزعيم المخدرات المكسيكي جواكين "إل تشابو" غوزمان.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الهولندية، توماس ألينج، إنه "تم اعتقال تسي تشي لوب، الكندي الجنسية، المنحدر من أصل صيني، بناء على طلب من الشرطة الأسترالية التي قادت تحقيقا خلص إلى أن عصابته تهيمن على تجارة المخدرات في آسيا والمحيط الهادي، التي يبلغ حجمها 70 مليار دولار سنويا"، بحسب رويترز

وأضاف ألينج إن "من المتوقع تسليم تسي بعد مثوله أمام قاض"، مضيفا أن "الشرطة الهولندية اعتقلته دون وقوع حوادث في مطار سخيبول بأمستردام".