ايران: تطعيم الفئات الضعيفة بلقاح كورونا يبدا قريبا

وذكر رئيسي في تصريح للتلفزيون الايراني،: "اننا نتوقع في مرحلة اولى ان يتم البدء في غضون اسابيع بتطعيم الفئات ذات الاولوية والضعيفة في المجتمع بلقاح كورونا الذي سيتم استيراده".واضاف: "ان هذا اللقاح تم تاكيد جميع العمليات المتعلقة به وحصل على الشهادات ذات الصلة وسيرد الى البلاد قريبا".وتابع رئيسي انه "في المرحلة الثانية ستصل 16 مليونا و 800 الف جرعة من اللقاح الى البلاد عن طريق آلية "كوفاكس" حيث تم تسديد قيمتها البالغة 52 مليون دولار".واوضح ان "ايران تاتي ضمن الاولويات في قائمة الصحة العالمية، و فور وصول اللقاحات سيتم تطعيم الفئات الهدف بها".واكد ان "المرحلة الثالثة من توفير لقاح كورونا ستكون عن طريق "اللجنة التنفيذية لاوامر السيد "الخميني" ومؤسسة "رازي" التي حصلت على التراخيص اللازمة ومعهد "باستور" الذي دخلت تكنولوجيا لقاحه البلاد وان لم تحدث مشكلة ما سيدخل مرحلة الانتاج الوفير في غضون اشهر".