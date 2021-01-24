انفجار في كنيسة بأمريكا.. السلطات توضح!

تحقق السلطات الفيدرالية والمحلية الامريكية، اليوم الاحد، في أعمال تخريب وانفجار وقع أمس السبت، في كنيسة بمقاطعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

حيث كانت الكنيسة موضع جدل مؤخرًا بسبب لغتها ضد مجتمع الميم ومجموعات من الأقليات الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد.

ووفقًا لقناة "إن بي سي" الأمريكية، استجابت إدارة شرطة مقاطعة إل مونتي ومسئولو مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الليل لتقارير عن هجوم بعبوة ناسفة في كنيسة "فاير وركس المعمدانية".

وقال قائد الشرطة ديفيد رينوسو في وقت لاحق أمس السبت إنه "يعتقد أن "عبوة ناسفة" هي مصدر الانفجار، وأن السلطات عثرت أيضاً على عبارات بذيئة وعبارة "اخرج" مطلية بالرذاذ على واجهة الكنيسة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت لورا إيميلر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إن "السلطات لم تحتجز بعد أي شخص على صلة بالانفجار وإن المسئولين لم يحددوا بعد الدافع.