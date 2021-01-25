ايران: منفتحون للحوار مع السعودية بشرط!

أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران منفتحة على الحوار مع السعودية، في حال ابتعدت الأخيرة عن العنف وإهمال الأمن الإقليمي والتعاون مع القوى خارج المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إذا رأينا هذا التغيير في سلوك وخطاب السعوديين، فإن إيران بالتأكيد ستكون منفتحة على الحوار معها".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد قال إن إصلاح العلاقة مع السعودية كان من أولى القضايا التي بحثها، بعد توليه حقيبة الخارجية، مع قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.