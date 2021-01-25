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دولة اوروبية تقر دواءً جديداً لعلاج مرضى كورونا

دوليات

2021-01-25 | 06:51
دولة اوروبية تقر دواءً جديداً لعلاج مرضى كورونا
المصدر:
وكالات
454 مشاهدة

أقرت ألمانيا دواء جديدا للعلاج من فيروس كورونا المستجد يعتمد على الأجسام المضادة، يشبه ذلك الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بـ”كوفيد 19″ في تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن "الحكومة الألمانية اشترت 200 ألف جرعة من الدواء الجديد مقابل 400 مليون يورو 487 مليون دولار أميركي"، بحسب صحيفة بيلد أم زونتاغ"
وستكون ألمانيا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم هذا الدواء في علاج "كوفيد 19"، وسط نقص في اللقاحات وتسجيل أعداد مرتفعة في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأكد الوزير الألماني أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم استخدام دواء الأجسام المضادة في ألمانيا كأول دولة في الاتحاد الأوروبي وسيقتصر استخدام بداية على العيادات الجامعية".
وأوضح سبان أن "إعطاء الأجسام المضادة للمريض بفيروس كورونا في المراحل المبكرة يمكن أن يساعده على تجنب تدهور حالته، ويمنع المضاعفات الخطيرة للمرض".
وحذر سبان من توجيه اللوم للحكومة بسبب البطء في توزع اللقاحات، وقال: "يجب أن نكون حريصين على ألا يصبح عام 2021 عام اللوم".
وأقر الوزير الألماني بأن بلاده كانت مترددة للغاية في العمل على مكافحة الوباء، مضيفا: "أن السياسيين والسكان يتشاركون المسؤولية عن ارتفاع معدلات الإصابة وعدد الوفيات في الموجة الثانية من المرض.
واستبعد سبان رفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم، حتى تكون اللقاحات متاحة لجميع السكان.
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