كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 100 مليون

بلغت أعداد الإصابات 99 مليوناً و520 ألفا و105 إصابات، بحسب موقع "ورلد ميتر" (worldmeter).

وتخطت أعداد الوفيات حاجز المليونين و134 ألفا. وبلغت أعداد المتعافين من الفايروس 71 مليونا و534 ألفا و866 حالة تعاف.

