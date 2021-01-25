بينهم عراقيون.. تركيا تحاكم 14 شخصاً بتهمة الانتماء لـ"داعش"

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، نفذت حملات دهم متزامنة لعدد من الأماكن، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم داعش".وأضافت، أن "حملات الدهم أسفرت عن توقيف 14 شخصا، أربعة سوريين، و10 عراقيين، على صلة بالتنظيم، بعد دهم 13 منزلا بشكل متزامن".وتابعت: "تم نقل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة".