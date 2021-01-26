بايدن يمنع دخول المسافرين من عدة دول إلى امريكا.. والسبب؟

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب إفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم السبت.

بايدن يمدد قرارا يمنع دخول المسافرين من عدة دول إلى الولايات المتحدة الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل.

ومدد بايدن كذلك فرض حظر دخول، من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، على جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل، وبريطانيا، وأيرلندا، و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي على أن يسري الإلغاء اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أسرع عدوى من فيروس كورونا فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولي".

ويأتي ذلك بينما تسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، أو إثبات التعافي من كوفيد-19، من أجل دخول الولايات المتحدة.