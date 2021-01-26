ايران: ليس لدينا خطط للتفاوض مع حكومة بايدن الجديدة.. ولكن؟

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، أن كرة الاتفاق النووي الآن في ملعب امريكا، وأن الأمر متروك لإدارة واشنطن الجديدة لتقرير ما إذا كانت ستواصل السياسة المفلسة للإدارة السابقة أو تفتح صفحة جديدة.

وقال روانجي في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكة، أن "امريكا هي التي غادرت طاولة المفاوضات في عام 2018 أثناء إدارة ترامب، والآن الأمر متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو ما إذا كانت تريد فتح صفحة جديدة".

واضاف ان "إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ستعود إلى التزاماتها كاملة فيما اذا عادت الاطراف الاخرى الى الوفاء بتعهداتها"، لافتا الى ان "إيران ليس لديها خطط للتفاوض مع حكومة بايدن الجديدة وتنتظر الخطوة الأولى من بايدن في رفع الحظر وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015".

وتابع ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: "لم تكن هناك محادثات بين إيران والولايات المتحدة منذ تولي بايدن منصبه".