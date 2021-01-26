روسيا: نرغب بعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي

اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في منطقة الخليج، والتسوية في أفغانستان، وكذلك الوضع في قره باغ.



وقال وزير الخارجية الروسي خلال استقباله نظيره الإيراني في موسكو، ان " موسكو وطهران ترغبان في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي"، بحسب روسيا اليوم .

واضاف إن "من أكثر الموضوعات الملحة اليوم إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني"، مبينا: "ونحن وإيران مهتمون بصدق بالعودة إلى التنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة".