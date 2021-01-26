مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس جو بايدن.



