صحيفة: واشنطن ستراجع قرار سحب قواتها من العراق وأفغانستان

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البنتاغون قولهم، إن "وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، ينوي مراجعة قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان لتقييم استراتيجية واشنطن العسكرية في البلدين".وأضافت الصحيفة، إن "قرار ترامب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بسرعة الشهر الماضي، دفع الإدارة الأميركية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان".وبينت، أنه "في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ من أجل التصديق على ترشيحه للمنصب، قال أوستن إنه سيعمل على مراجعة الاستراتيجيات والمصادر الموكلة لكلتا الدولتين، لكنه لم يبد رأيه فيما يخص التهديدات القائمة في العراق وأفغانستان وفيما كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقة معها".وذكر المتحدث باسم أوستن، جون كيربي، إن "المسؤولين لم يصدروا قرارا رسميا بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين"، مبيناً أنه "من المنطقي أن تقوم الإدارة المقبلة بمحاولة فهم طبيعة العمليات في كلا الموقعين والموارد التي يتم تخصيصها لهذه المهام".وأشار المتحدث إلى، أن "أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومة الأفغانية والعراقية، ولم يحدد الشخص الذي سيتولى مسؤولية المراجعة أو موعد إنهائها".