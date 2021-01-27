احتجاجات في هولندا لليوم الرابع على التوالي

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية ان "الشرطة اعتقلت 33 شخصًا في روتردام غربي البلاد، إثر تجمعات غير قانونية ورفض تقديم وثائق الهوية"، مبينة ان "الشرطة في أحد أحياء أمستردام تمكنت من تفريق مجموعة من الشباب الذين قاموا بإشعال الألعاب النارية".وقال مدير الشرطة، ويليم وولدرز، مساء أمس الثلاثاء: "الوضع تحت السيطرة ونتحدث مع الناس، لم يكن هناك سبب لإشراك وحدات الردع السريع وقوى أخرى، الوضع مختلف عن الأمس".وشهدت هولندا، من يوم الأحد الماضي، تظاهرات غير مصرح بها قانونيا، في عدد من المدن على خلفية فرض السلطات إجراءات جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها فرض حظر تجوال ليلي هو الأول من نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية.