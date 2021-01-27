أسوأ بـ10 مرات.. غيتس يحذر من "الجائحة التالية"

وقال غيتس، في مقابلة نقلتها صحيفة "Suddeutsche Zeitung" نشرت اليوم الأربعاء: "لسنا مستعدين للجائحة التالية. آمل في أن هذا الوضع سيتغير بعد عامين... هناك الكثير ما يمكن القيام به، بما في ذلك (تطوير) اللقاحات والفحوص والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة".وتابع غيتس محذرا أن "هذه الجائحة مرعبة، لكن التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات"، مشيرا إلى أنه تبين أن "النظام اللوجيستي في العالم الغني" أكثر تعقيدا مما كان يبدو سابقا.كما لفت مؤسس "مايكروسوفت" إلى أن صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاد"، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظروف أصعب ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد، مضيفا: "العودة للحياة الطبيعية ستتطلب عاما كاملا على الأقل".