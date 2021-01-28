"خبر سار" للاجئين.. سياسة أميركية جديدة بشأن الهجرة

وقد تم التخطيط لإصدار الأوامر اليوم الجمعة، وفقا للمذكرة وأشخاص مطلعين على المناقشات، لكن البيت الأبيض، أجـَّل الأمر، وما يزال من غير الواضح متى سيحدث.وتعهد بايدن بإلغاء العديد من السياسات التي وضعها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وهي عملية قد تستغرق شهورا أو سنوات.وقالت مسؤولة في البيت الأبيض، خلال حدث افتراضي لمؤتمر رؤساء البلديات بالولايات المتحدة، السبت، إن بايدن يعتزم إلغاء بعض قيود اللجوء التي فرضها ترامب واتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.وأضافت إستر أولافاريا، نائبة مديرة مجلس السياسة الداخلية، في تسجيل راجعته وكالة رويترز للأنباء، أن بايدن سيحل برنامج ترامب المعروف باسم بروتوكولات حماية المهاجرين MPP.وقالت إدارة بايدن، يوم الأربعاء الماضي، إنها ستنهي جميع التسجيلات الجديدة في برنامجMPP ، الذي أجبر أكثر من 65 ألف طالب لجوء على العودة إلى المكسيك لانتظار جلسات محاكم الهجرة الأميركية، لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات حول ما سيحدث لآلاف الأشخاص الموجودين حاليا في المكسيك.وأضافت أولافاريا أن بايدن سيدعو في الأوامر التنفيذية إلى إنهاء اتفاقيات اللجوء التي أبرمتها إدارة ترامب مع غواتيمالا والسلفادور وهندوراس.وأكدت المسؤولة الأميركية أن بايدن سيشكل فريق عمل، للم شمل العائلات المهاجرة التي انفصلت على الحدود الأميركية المكسيكية، بسبب سياسات الهجرة التي انتهجها ترامب.ولم تتمكن أطراف دعوى قضائية بشأن فصل العائلات، من الوصول إلى آباء أكثر من 600 طفل، وفقا لمذكرة محكمة هذا الشهر.