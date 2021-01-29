قطر وليبيا تتضامنان مع تونس على خلفية محاولة تسميم رئيسها

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التونسي قيس سعيد عن مشاعر التضامن معه على خلفية الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.
وذكر موقع رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى اتصالا يوم امس الخميس من "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية".
وأوضح البيان أن "الرئيس التونسي بدوره أعرب عن " فائق شكره لشقيقه سمو أمير دولة قطر وطمأنه على صحته".
وتلقى الرئيس التونسي أيضا اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، عبر فيه عن "تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية".