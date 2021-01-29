ايران: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه

وردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة ايران الى الاتفاق النووي، قبل عودة امريكا اليه، ذكر واعظي: "لم نغادر الاتفاق لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما".واضاف: "لقد تفاوضنا واغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البداية، وما زلنا على نفس الموقف".وتابع أن "من بين مطالب ترامب كانت فتح ملف الاتفاق النووي، ولا فرق لدينا بين إدارة ترامب أو بايدن، ونقول اليوم كما قلنا في السابق، اننا على موقفنا".