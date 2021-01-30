رويترز تكشف سبب تسمم 11 عسكريا أمريكيا في تكساس

قالت وكالة "رويترز"، إنه تم نقل 11 عنصرا من أفراد الجيش الأمريكي إلى مستشفى في تكساس بعد تسممهم بمادة مانعة للتجمد.

ونقلت الوكالة، عن مصادر لها في الجيش الأمريكي، أن "اثنين منهم في حالة حرجة"، مبيية ان "الحادث وقع بعد انتهاء تدريبات بقاعدة "فورت بليس"، استمرت 10 أيام".

وفقا للمعطيات الأولية، اعتقد العسكريون، أن هذه المادة من المشروبات الكحولية.

ومن المعروف، أن القواعد المتبعة في القوات المسلحة الأمريكية، تمنع تعاطي المشروبات الكحولية خلال التدريب والمناورات.

وأظهرت الفحوصات الأولية، أن العسكريين تسمموا بمادة غليكول إيثيلين.

وتتمركز في قاعدة "فورت بليس"، الفرقة المدرعة الأولى بالجيش الأمريكي، التي يبلغ تعداد عناصرها حوالي 17 ألف عسكري.