البنتاغون: تحليق الطائرات الصينية فوق بحر الصين الجنوبي لم يشكل أي خطر

أعلنت قيادة منطقة المحيط الهادئ للقوات المسلحة الأمريكية، أن تحليقات الطائرات الحربية الصينية فوق سفن البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، لم تشكل أي خطر على السفن.

وقالت القيادة في بيان لها إن "المجموعة الضاربة من القوات الأمريكية التي تضم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تابعت عن كثب كافة أنشطة القوات البحرية والجوية الصينية".

واضافت أن "تلك الأنشطة لم تشكل خطرا على سفن القوات البحرية الأمريكية ولا على طائراتها أو البحارة".

وبحسب مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الطائرات الصينية لم تقترب من السفن الأمريكية أكثر من 250 ميلا بحر.