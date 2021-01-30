سماع صافرات الانذار في طهران

دقت صافرات الانذار في العاصمة الايرانية طهران مساء امس الجمعة لاول مرة منذ سنوات عديدة، وذلك بعد تغيير مفاجئ لمسار طائرة تركية فوق سماء العاصمة

فيما توالت التفسيرات والتكهنات عن سبب انطلاق صافرات الانذار الحقيقي خاصة وقد نشر مغردون وقنوات اعلامية انباء باسقاط الدفاعات الجوية الايرانية طائرة تركية حلقت فوق مناطق محظورة، رسميا اعلن مطار الإمام الخميني اليوم السبت أن طائرة تركية قد غيرت مسارها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الظروف الجوية في العاصمة الإيرانية، وجاء في بيان مكتب العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني قام طيار الطائرة التركية بتغيير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية، وعند استقرار الأحوال الجوية في العاصمة الإيرانية ستعود الطائرة إلى طهران، هذا وقد نفى المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا جودرزي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران قائلا إنه "أمر غير صحيح".وأعلن جودرزي أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت بأحد المراكز القريبة من مدينة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق".