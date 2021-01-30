إقامة ترامب مهددة... والسبب؟

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، ان إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا بشكل دائم، باتت مهددة، بسبب شكوك حول قانونيتها.



نقلت الشبكة عن مصادر قولها، أن "إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا بشكل دائم، باتت مهددة، بسبب شكوك حول قانونيتها.

وكان ترامب اختار العيش في المنتجع الخاص به في بالم بيتش، منذ انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة في العشرين من يناير الجاري.

إلا أن اختيار ترامب يخضع حاليا للمراجعة القانونية، حسبما أكد كريك بلوين رئيس مدينة بالم بيتش التي يقع بها المنتجع.

واشترى ترامب المنتجع عام 1985، ثم حوله لاحقا إلى ناد للأعضاء فقط عام 1993، مع وضع بعض القيود على الإقامة هناك.

ومن بين هذه القيود التي وقع عليها ترامب بنفسه قبل سنوات، أنه لا يمكن للأعضاء، ومن بينهم ترامب نفسه، قضاء أكثر من 7 أيام متتالية في "مارالاغو"، كما لا يمكنهم البقاء هناك لأكثر مما مجموعه 3 أسابيع في السنة، بحسب روسيا اليوم.