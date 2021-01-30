بالصورة.. اندلاع حريق ضخم في موسكو

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، باندلاع حريق ضخم جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.



ونقلت قناة "360" التلفزيونية عن المصدر إن "فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى مكان الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة".

من جهتها ذكرت وزارة الطوارئ أن "ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة".

وذكر مصدر في المكتب الإعلامي بالوزارة أن "مساحة النيران لم يتم تحديدها بعد".