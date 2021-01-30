وزير خارجية الفاتيكان: البابا مهتم بزيارته للعراق رغم التحديات

وقال بيتر في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إن هناك زيارة مرتقبة للبابا فرانسيس الى العراق في الفترة من 5 الى 8 آذار القادم مبينا أن البابا مهتم حقًا بهذه الرحلة على الرغم من التحديات التي قد تنطوي عليها.واضاف ان زيارة البابا تهدف الى تشجيع المسيحيين العراقيين الذين فروا من منازلهم بسبب تداعيات الحرب مع داعش والخراب المالي والاقتصادي”.واشار الى أن الحوار بين الأديان سيكون جانبًا رئيسيًا في الزيارة نظرًا لأن العراق دولة ذات أغلبية مسلمة ومن المرجح أن يعزز البابا فرانسيس الاستقرار السياسي والإصلاح.