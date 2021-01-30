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بايدن يوافق على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر وارهابيين اخرين (صور)

دوليات

2021-01-30 | 07:46
بايدن يوافق على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر وارهابيين اخرين (صور)
1,534 مشاهدة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، عن موافقة إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن على اعطاء لقاح COVID للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد و40 معتقل إرهابي آخر من طراز Gitmo في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة ان "إدارة بايدن تعرضت لانتقادات شديدة بعد أن تم الكشف عن تقديم لقاحات COVID-19 لمعتقلي خليج غوانتانامو، بما في ذلك إرهابيو القاعدة والعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
وكشف ذلك المدعي كلايتون تريفيت جونيور، الذي يقود القضية ضد خمسة إرهابيين وراء هجمات 11 سبتمبر، في رسالة لمحامي الدفاع يوم الخميس الماضي، بحسب الصحيفة.
وكتب، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: "وقع مسؤول في البنتاغون للتو مذكرة بالموافقة على تسليم لقاح Covid-19 لسكان معتقلي غوانتانامو"، مبينا ان "معسكر الاعتقال الأمريكي يضم 40 معتقلاً، ويمكن أن يحصل جميعهم على أول رصاصة (لقاح) يوم الاثنين إذا كانوا على استعداد".
لكن الأخبار أثارت غضب السياسيين والمستجيبين لأحداث 11 سبتمبر، الذين انتقدوا قرار تطعيم الإرهابيين أمام المواطنين الأمريكيين.
يأتي إطلاق اللقاح وسط نقص الجرعات التي أعاقت جهود التلقيح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تم تطعيم 26 مليون أمريكي فقط.
وقال توم فون إيسن، الذي كان مفوض إطفاء الحرائق بالمدينة خلال 11 سبتمبر: "لا يمكنك اختلاق هذا. سخافة ما نحصل عليه من حكومتنا. سيقومون بتشغيل اللقاح على أولئك الأشخاص المنخفضين في خليج غوانتانامو قبل أن يحصل كل مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عليه"، متابعا: "إنه جنون".
وذكر جون فيل ، مشرف الهدم في كومة جراوند زيرو، للصحيفة: "حقيقة أن مجتمع الحادي عشر من سبتمبر لا يستطيع الحصول على اللقاح ويمكن للإرهابيين إظهار مدى تخلف حكومتنا"، موضحا: "أكثر شيء سخافة سمعته في حياتي. إنها إهانة للأشخاص الذين ركضوا في الأبراج وقتلوا وأولئك الذين عملوا على كومة لأشهر وهم مرضى".
وقالت النائبة إليز ستيفانيك ، النائبة الجمهورية عن منطقة الكونجرس الحادي والعشرين في نيويورك: "إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية للإرهابيين المدانين في Gitmo على كبار السن أو المحاربين الأمريكيين الضعفاء".
وقال رجل الإطفاء المتقاعد من نيويورك الملازم مايكل أوكونيل - الذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ في 11 سبتمبر - للصحيفة: "إنه أمر مقزز للغاية لقد تسبب هؤلاء الإرهابيون في الأذى لكن الوطنيين هم الذين يتعين عليهم الانتظار حتى يتم تلقيحهم".
يُقال إن محمد هو المهندس الذي يقف وراء المؤامرة الإرهابية التي قتلت 2976 في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في 11 سبتمبر، وفقا للصحيفة.

ومن المقرر أن يُحاكم محمد فيما يتعلق بأحداث 11 سبتمبر مع أربعة آخرين في محكمة عسكرية في غوانتانامو.

وهم متهمون بارتكاب جرائم حرب من بينها الإرهاب وقتل ما يقرب من 3000 شخص.
سيكونون أول من يُحاكم، بعد ما يقرب من 20 عامًا من الهجمات على نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. إذا ثبتت إدانتهم فسيواجهون عقوبة الإعدام.

إنسيب نورجمان، المعروف أيضًا باسم حنبلي ومحمد نذير بن ليب ومحمد فريق بن أمين ، وجميعهم أعضاء في جماعة متطرفة مقرها جنوب شرق آسيا تُعرف باسم الجماعة الإسلامية، محتجزون لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003.

وتتهم الجماعة بالمسؤولية عن سلسلة من التفجيرات في إندونيسيا ، بما في ذلك تفجيرات عام 2002 في بالي التي أودت بحياة 202 شخص. كما يُزعم أن الثلاثة لهم صلة بالقاعدة.
 
 
 
 
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