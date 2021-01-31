وفاة نائب لبناني إثر إصابته بكورونا

والمر، هو سياسي لبناني عريق، ولعب دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مر بها لبنان، حيث كان نائبا في العديد من الدورات الانتخابية كما عين وزيرا في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، كما أن البعض لقبه بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.وحمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية أبرزها حقيبتا الدفاع والداخلية.من الجدير ذكره، أن عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان بلغ حتى اليوم 298913، فيما وصل عدد الوفيات وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى 3031.