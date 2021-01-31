قتلى وجرحى في ثاني انفجار لسيارة مفخخة شمالي سوريا خلال ساعات

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط ستة قتلى على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة هز حاجزا لفصيل معارض مدعوم من تركيا شمال سوريا، في أعقاب انفجار دموي دوى في مدينة أعزاز في وقت سابق.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انتحاريا وراء عجلة قيادة سيارة مفخخة فجر نفسه عند حاجز تابع لفصيل "فرقة الحمزة" التابع لـ"الجيش الوطني" المعارض المدعوم تركيا، قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي.
وخلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، ستة قتلى على الأقل في صفوف عناصر الفصيل المعارض وعددا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.
وجاء هذا الحادث بعد ساعة فقط من انفجار سيارة مفخخة آخر أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة أكثر من 30 في مدينة أعزاز.