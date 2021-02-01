بالفيديو كيف ستتعامل ادارة بايدن مع العراق؟

تتصدر طبيعة تعامل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن مع العراق أغلب الحوارات السياسية الدائرة في بغداد، ويبرز الجدل بين معسكر متفائل بما يعتبرها عقلانية بايدن مقارنة بسلفه دونالد ترامب، ومعسكر آخر يرى أن الرئيس الديمقراطي، لن يختلف كثيراً في طريقة تعامل واشنطن مع الملف العراقيتوجس كبير وهدوء حذر هكذا يبدو الموقف العراقي ازاء الادارة الاميركية الجديدة اذ يرى البعض ان ادارة بايدن ستكون اكثر عقلانية من سلفة ترامب بينما يرى الفريق الآخر ان السياسة الاميركية هي واحدة ولا تتغير بتغير الاشخاص مجيء الديمقراطي جو بايدن الى البيت الابيض ولد مخاوف كبيرة لدى دول الخليج التي تقف بالضد من ايران والسبب يعزوه سياسيون عراقيون الى انفتاح حكومة بايدن على ايران و احتمال عودة طهران الى الاتفاق النوويحكومة مصطفى الكاظمي تحاول جاهدة استغلال نوايا ادارة بايدن في تخفيف التوتر مع إيران والتراجع عن الضغوط المشددة لإدارة ترامب السابقة وذلك لتحييد الساحة العراقية عن الصراعات الإقليمية والدولية , بسبب موقع العراق الجغرافي الذي يفرض عليه ان يكون محايدا وعنصر تهدئة في المنطقة لان اي صراع اقليمي او توتر دولي بين بعض الدول يؤثر سلبا على الوضع الداخلي العراقي.وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره الأميركي إلى بناء إستراتيجية مشتركة مع وزراء خارجية بعض دول الجوار العراقي لخفض التوترات والصراعات في المنطقة .. فيما اكد وزير الخارجية الاميركي ان الإدارة الجديدة مهتمة بالعلاقات الثنائية مع بغداد وأنّ وزارته ستبني أعمدة الحوار معها على أساس استمرارية المسار الذي تم الوصول إليه في الجولات السابقة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.