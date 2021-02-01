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واشنطن تتحدث عن مقتل خاشقجي وتكشف عن تحرك تجاه الرياض

دوليات

2021-02-01 | 11:30
واشنطن تتحدث عن مقتل خاشقجي وتكشف عن تحرك تجاه الرياض
9,113 مشاهدة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​ مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي "عملا مشينا".

وقال بلينكن في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان عملا مشينا ضد صحفي مقيم في الولايات المتحدة".

وصرح بأن "إدارة الرئيس بايدن تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية".

ورفض إدانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي "خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في سبتمبر إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في القضية.

وأصدرت المحكمة أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة حينها.
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