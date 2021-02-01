غداً.. آخر موعد لتقديم رد رسمي من ترامب على مساءلته قبل المحاكمة

ومن المقرر أن يقدم ترامب رده على الاتهام الموجه له غدا الثلاثاء لكنه غير رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع.وسيكون أمام فريقه الجديد بقيادة المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور ما يزيد قليلا على أسبوع للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من فبراير الجاري، رغم ذلك فإن الديمقراطيين الذين يسعون لإدانته بتهمة "التحريض على التمرد" يواجهون مهمة شاقة.وسيتعين عليهم إقناع ما لا يقل عن 17 من بين 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ بأن ترامب أذنب بتحريض مؤيديه على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة غير ناجحة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت شهر نوفمبر 2020، وقتل خمسة أشخاص خلال الفوضى.وبعد أن ترك ترامب منصبه في 20 يناير، لن يكون للتصويت بإدانته أثر عملي كبير لكن قد يفتح المجال أمام التصويت على منعه من تولي أي منصب رسمي في المستقبل.وسيقدم الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين سيعرضون الأمر على مجلس الشيوخ، ايجازا يسبق المحاكمة لشرح قضيتهم ضد ترامب، كما سيحددون بحلول يوم الثلاثاء إذا كانوا ينوون استدعاء شهود، وهي النقطة الحيوية في محاكمة العام الماضي.