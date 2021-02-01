هجوم مسلح بمترو الأنفاق في بروكسل

ذكرت قناة RTBF نقلا عن الشرطة البلجيكية مساء اليوم الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا هاجم ركاب محطة مترو في بروكسل.



وقالت إنه ووفقا للبيانات الأولية سقط ضحايا في الهجوم.



وأشارت إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.