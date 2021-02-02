مقترح قرار لمنع تطعيم الإرهابيين بكورونا في أميركا

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير ان "المشرعين الجمهوريين، قدموا قرارًا يعارض تطعيم "إرهابيي" خليج غوانتانامو بـ COVID 19 قبل الأمريكيين العاديين".واضافت انه "كان من المتوقع أن يبدأ برنامج التطعيم يوم الاثنين الماضي في معسكر الاعتقال المشدد الحراسة في المحطة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا، والذي يضم بعضًا من أكثر الإرهابيين شهرة في العالم بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد".ووقع تيري أديريم، النائب الأول لمساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية، الأمر الأربعاء، لتطعيم المحتجزين لتسهيل الأمر على المدعين الفيدراليين للمضي قدمًا في جلسات الاستماع الخاصة بجرائم الحرب أثناء الوباء ، حسبما ذكرت قناة فوكس نيوز.لكن البنتاغون أوقف الخطة يوم السبت الماضي "لمراجعة بروتوكولات حماية القوة" وأكدت أنه "لم يتم تطعيم أي معتقل في غوانتانامو".يوم الإثنين ، قدم ممثلا الحزب الجمهوري أشلي هينسون وإليز ستيفانيك قرارًا لضمان عدم استئناف إطلاق اللقاح في غوانتانامو حتى يتلقى بقية سكان الولايات المتحدة لقاحهم، بحسب الصحيفة .قال ستيفانيك في بيان لقناة فوكس نيوز: "إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يعطي الرئيس بايدن لقاحات المحتجزين الإرهابيين في Gitmo الأولوية على المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك المحاربين القدامى والمستجيبين الأوائل في 11 سبتمبر وكبار السن".واضاف: "يجب أن يحصل كل أمريكي على اللقاحات قبل هؤلاء الإرهابيين البغيضين".ومن جانبه هينسون لشبكة فوكس: "يحتاج الأمريكيون إلى الحصول على اللقاح قبل الإرهابيين".وقال بريان سوليفان، عميل الأمن الخاص المتقاعد من إدارة الطيران الفيدرالية: "أنا غاضب. إنه أمر شائن تمامًا".إنسيب نورجمان، المعروف أيضًا باسم حنبلي ومحمد نذير بن ليب ومحمد فريق بن أمين، وجميعهم أعضاء في جماعة متطرفة مقرها جنوب شرق آسيا تُعرف باسم الجماعة الإسلامية، محتجزون لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003.وتتهم الجماعة بالمسؤولية عن سلسلة تفجيرات في إندونيسيا ، بما في ذلك تفجيرات عام 2002 في بالي التي أودت بحياة 202 شخص. كما يُزعم أن الثلاثة لهم صلات بالقاعدة.