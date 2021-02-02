إجراء اختبارات مزيج لقاح "سبوتنيك" و"أسترازينيكا" في دولتين عربيتين

وقال في مقابلة مع وكالة "بي بي سي": "التجارب السريرية على مزيج اللقاحين يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في أذربيجان والإمارات، وربما بعد ذلك بقليل في السعودية".وأضاف: "أسترازينيكا تمتلك لقاحا ممتازا، ونحن شركاء معهم. ونريد اختبار ما إذا كان من الممكن الجمع بين اللقاحين".وتابع: "نحن على ثقة من أن هذا يمكن أن يعطي فعالية جيدة جدا، وسيكون فعالا أيضا في محاربة الطفرات الجديدة للفيروس".وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الثلاثاء، أن فعالية لقاح "سبوتنيك v" بلغت 91.6% في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح.