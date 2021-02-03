تركيا تعلن تحييد أربعة "إرهابيين" بينهم قيادي في "العمال الكردستاني"

وقال صويلو عبر حسابه على "تلغرام" إن قوات الأمن التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني أثناء تحضيرهم لعمل إرهابي في جبال الأمانوس.وأضاف أن "بين الإرهابيين الأربعة إبراهيم شنغول المسؤول بالمنظمة الإرهابية المعروف باسم "بدر الدين بدرهان" المدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين".بدورها أفادت وزارة الداخلية التركية بأن "الإرهابي شنغول عمل في المنظمة لمدة 28 عاما وشارك في العديد من الأنشطة في عدد من الولايات الجنوبية في تركيا".وأضافت الوزارة أن "السلطات التركية كانت قد خصصت مكافأة مالية 10 ملايين ليرة تركية نحو (1.39 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات عن مكان شنغول".